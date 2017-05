Wie is Vichai Srivaddhanaprabha: de nieuwe eigenaar van OHL?

King Power is een firma die zich specialiseert in belastingvrije winkels in Thailand. Sinds de oprichting groeide King Power zo snel dat het een monopolie kreeg op die belastingvrije winkels in de luchthavens van Bangkok. King Power heeft ook drie winkelcentra in Bangkok in handen.

In 2009 kreeg de King Power-groep een "Koninklijke mandaat" voor de economische en sociale groei in Thailand. In juni vorig jaar kocht King Power ook 39 percent van de aandelen van Thai AirAsia, de grootste luchtvaartmaatschappij van Thailand. Dat is goed voor zo'n 200 miljoen euro.