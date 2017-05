Tobback: "Had liever enkele Leuvense Marc Couckes gehad als overnemer van OHL"

"Er is natuurlijk een verschil tussen het zakelijke belang van mijn stad en mijn supportershart. Als supporter had ik liever gezien dat een paar Leuvense Marc Couckes het geld bijeen hadden gebracht."

"De Leuvenaars wisten twee jaar dat nieuw geld nodig was om de toekomst van OHL te garanderen. De Thaise groep was op tien dagen klaar met een bod dat helemaal sluitend was, terwijl de Leuvense investeerders bleven touwtrekken met het bestuur van de club."

"Zo goed als alle ploegen in 1B en enkele in 1A zijn nu in buitenlandse handen. Dat betreur ik. Ik ga al 75 jaar naar het voetbal kijken in Leuven. Al van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat tegenwoordig over belachelijk grote sommen. Dat is een spijtige evolutie."