Lierse: "Klacht van White Star tart elke verbeelding"

White Star heeft nu bij de Belgische voetbalbond (KBVB) een klacht ingediend tegen Lierse. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal vrijdag een uitspraak doen in de zaak. Daarnaast is WSB ook van plan om nog naar de burgerlijke rechtbank te stappen.

Bij Lierse zijn ze niet opgezet met de actie van White Star. "De aansluitingen van Joachim en Vanhamel zijn volledig reglementair gebeurd. De KBVB heeft dat trouwens ook officieel en zonder voorbehoud bevestigd aan Lierse", schrijft de club op haar website.

"We zien de uitspraak van de KBVB met vertrouwen tegemoet. Deze poging van White Star om Lierse te destabiliseren in volle nacompetitie tart elke verbeelding. Onze club maakt in dit verband alvast het ruimst mogelijke voorbehoud."