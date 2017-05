Chris Janssens ruilt job van assistent bij Lierse voor die van hoofdcoach bij Dender

De technische staf van Lierse krijgt volgend seizoen een volledige make-over. Na Eric Van Meir stappen ook zijn assistenten Chris Janssens en Mo Wahed op.

"Ik kreeg een voorstel om mijn contract te verlengen, maar het werd me te zwaar om de afstand tussen mijn woonplaats en Lier twee keer per dag te overbruggen", legt Janssens zijn beslissing uit.

"Met Dender heb ik een nieuwe uitdaging vlak bij huis gevonden." Dender werd dit seizoen 5e in de 1e Amateurklasse. Janssens, die in het seizoen 2013-2014 ook al even hoofdcoach was bij de club, tekende een contract voor 2 seizoenen.

Mo Wahed keert terug naar Egypte. Hij wordt lid van de technische staf van moederclub Wadi Degla. "Ik heb ervoor gekozen om terug naar mijn familie en mijn thuisland te keren."