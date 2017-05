Sarah Wijnants verliest haar broek. Sarah Wijnants verliest haar broek.

Standard verzekerde zich vrijdagavond van zijn 7e opeenvolgende en 20e titel in totaal in het Belgische vrouwenvoetbal. In dit artikel kunt u alle beelden bekijken, ons aangeboden door onze partner Sportbeat: goals, reacties, uitspattingen en het interview zonder broek.