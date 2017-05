Witte rook in Brugge: Monaco rondt overnamedeal met Cercle volledig af

De overname van Cercle Brugge door Monaco zit al langer in de pijplijn, maar de laatste details moesten nog uitgeklaard worden. Een verlengd verblijf in 1B was een belangrijke voorwaarde voor Monaco, waar Cercle Brugge na veel zwoegen uiteindelijk aan heeft voldaan.

Beide clubs maakten vandaag bekend dat de overname definitief afgerond is. De Algemene Vergaderingen van Cercle hebben de transactie goedgekeurd.

"De waarden en eigenschappen van deze historische club zullen bewaard blijven", verzekert Monaco. Zaterdagmiddag zullen beide clubs hun plannen toelichten.