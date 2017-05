Standard-vrouwen zijn opnieuw kampioen na 17-klapper

In de Super League met zeven teams was koploper Anderlecht vrij op de laatste speeldag van vanavond. Het telde 3 punten meer dan eerste achtervolger Standard, dat met Tienen naar het zwakke broertje mocht. Standard kwam op punten gelijk, maar heeft één wedstrijd meer gewonnen dan Anderlecht. Zo is de titel een feit.

In de andere wedstrijden van vanavond won Genk met 1-0 van OH Leuven, AA Gent ging met 0-2 zegevieren bij Heist. Gent is derde in de stand, Genk vierde, OHL vijfde, Heist zesde en Tienen troosteloos laatste.