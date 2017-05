Deinze krijgt 39 punten terug van KBVB en is rode lantaarn af

Deinze haalde dit seizoen linksachter Jarric Buysse naar de club, maar hij zou pas op 2 september, twee dagen na de transferdeadline, definitief getekend hebben. Hij was dus niet speelgerechtigd. En de Waalse amateursclubs Seraing en Sprimont dienden een klacht in.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond was onverbiddelijk. De club verloor alle competitiematchen waarvoor Buysse ingeschreven werd op het wedstrijdblad. In totaal 39 punten. Deinze tuimelde daardoor naar de laatste plaats in het klassement.

De amateurclub legde zich daar niet bij neer en stapte naar het BAS. Die maakte de beslissing van de KBVB ongedaan. "De KBVB moet ervoor zorgen dat Deinze de punten terugkrijgt en de rangschikking aanpassen."

De beslissing is goed nieuws voor Deinze, dat plots weer in de top 6 staat. Het geeft de rode lantaarn door aan Sprimont. Ook White Star Brussel staat nu plots op een degradatieplaats.