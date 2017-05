Antwerp- en Beerschot-fans vieren mee met Berchem: "Verbroedering zoals het hoort"

"Meer dan 5.000 voetballiefhebbers woonden onze titelmatch bij. Supporters van Berchem Sport, Beerschot Wilrijk en Antwerp zaten door mekaar. Dat is fantastisch", reageert Rudy Ryckewaert, algemeen directeur van Berchem Sport.

"Op lange termijn mikken we op een plaats in eerste klasse B. Eerst moet onze organisatie groeien en hebben we een nieuw stadion nodig. Stap voor stap komen we er wel. Nu is het belangrijk om onze voetjes op de grond te houden."

"Berchem Sport was vroeger een profclub. Daar willen we terug naartoe. Vroeger kwam Anderlecht hier op bezoek in het Ludo Coeckstadion. We gaan nooit de grootste ploeg van 't Stad zijn, wel de sympathiekste", besluit Ryckewaert met de glimlach.