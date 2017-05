Lommel United vestigt zijn hoop op groene tafel

Lommel United verloor vrijdag de degradatiematch in Leuven (1-0). Het team zakt naar de amateurreeksen. Of toch niet?

Lommel probeert nu voor de groene tafel haar plekje in 1B veilig te stellen. Als Moeskroen (of Antwerp) via het BAS geen proflicentie krijgt, blijft Lommel immers een profclub.

De club bevestigde via het persbureau Belga dat er een tussenkomst zal komen in het dossier Moeskroen. Ook Westerlo, dat uit de Jupiler Pro League zakte, stelt zich op als belanghebbende partij.

Oud-Heverlee Leuven steunt Lommel. "Zo geven we een krachtig signaal", klinkt het bij het bestuur.