"OH Leuven maakt 60 procent kans, Lommel United 40"

Eddy Demarez (Sporza): "Omdat ze voor eigen publiek spelen. OHL heeft een jonge ploeg. Buitenshuis hebben ze het moeilijk, maar in eigen huis hebben ze deze campagne nog niet verloren. Daarom zijn ze vanavond licht favoriet."

Dave Peters (Proximus 11): "De klad zat er wat in, maar als ze een goede dag hebben, swingt het team wel. Puur sportief bekeken had OHL zich zonder discussie in de top 4 moeten parkeren. Bij Lommel had dat ook gekund, maar dan was de vierde plaats wel het hoogst haalbare."