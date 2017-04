Van Wijk: "Als OHL degradeert, is dat aderlating voor het Belgisch voetbal"

Misschien is investeren in de jeugd een beetje tegen beter weten in, maar het is een principekwestie.

Hangt ook de toekomst van Van Wijk af van het resultaat morgen? "Ik heb nog een contract van een jaar. Je tekent zo'n contract met de intentie om dat uit te doen, maar trainer is natuurlijk een risicoberoep. Als het morgen lukt dan is er geen reden om afscheid te nemen van elkaar. Anders zien we wel. Ik houd me daar nu niet mee bezig want dat kost te veel energie."

“De overname? Dat zijn niet mijn zorgen. Ik distantieer me daar bewust van. Het is heel vervelend want iedereen heeft er een mening over. Het zorgt altijd voor rumoer en onrust. Als het regent boven, dan druppelt het in de kleedkamer. Het helpt deze club niet."

"Ik hoop dat wij ons sportief redden en dat de directie dan een oplossing vindt. Ik denk dat iedereen die een band heeft met OHL erbij gebaat is dat we in 1B blijven. Iedereen trouwens. Dit is een mooie club. We trekken veel toeschouwers, het is hier gezellig en we hebben een mooi stadion. Het zou een aderlating zijn voor het Belgische voetbal."