Jarige Van Looy traint mee bij Antwerp: "Die geven ons een contract, bijna zeker van"

Van Looy vierde gisteren (26 april) zijn 55e verjaardag. Samen met acteur en vriend Kevin Janssens werd hij daarom uitgenodigd voor een training van Antwerp. Beide heren staan bekend als fervente fans van het stamnummer 1.

"Dit is mijn mooiste verjaardag ooit", was Van Looy enthousiast. "Dit zijn de dingen waar je van droomt als kind. Ik loop hier tussen mythische namen, want dit is de ploeg die ons opnieuw naar eerste klasse heeft gebracht. Dat is wonderlijk."

"Antwerp is als een goede film. Een goede film is een film waarin veel verrassende dingen gebeuren en die eindigt met een happy end. Die licentie komt wel in orde, daar ben ik vrij zeker van."

"Ik verwacht een fantastisch seizoen voor Antwerp. Het is ook mooi dat de club nu al werkt maakt van versterkingen.”