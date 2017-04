Cercle zoekt ondanks redding een nieuwe algemeen directeur

Cercle Brugge kon zich vorige week verzekeren van het behoud in 1B, maar dat was niet voldoende om Eric Deleu aan boord te houden. Volgens Cercle werd de samenwerking in onderling overleg stopgezet.

De 56-jarige Deleu begon in juni 2016 als technisch directeur en maakte op 1 september de overstap naar de functie van algemeen directeur. Voordien was hij ook drie jaar keeperstrainer bij groen-zwart.

Het is niet duidelijk of de beslissing iets te maken heeft met de nakende samenwerking met AS Monaco. Vanaf volgend seizoen neemt de Franse club de Brugse vereniging over.