Cercle-voorzitter Schotte: "We hebben geen plan B. Het behoud is een must voor Monaco"

We blijven duimen en hopen dat we niet moeten afzakken naar amateurvoetbal. Als dat wel het geval is, dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken.

Voorzitter Frans Schotte trok deze week naar Monaco om er de overnamedeal verder te bespreken. "Monaco bevestigde nog een keer dat we in 1B moeten blijven", aldus Schotte bij Sporza. "Anders gaat de deal niet door. Er zijn al heel wat zaken gefinaliseerd. Nu hebben we het in eigen handen."

"De vier ploegen in de play-downs staan dicht bij elkaar en lopen allemaal het risico om nog te moeten zakken. Een ploeg zal het slachtoffer zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat we het kunnen en zullen halen."

"Er keren tegen Lommel heel wat spelers terug uit blessure. Er zal moeten gestreden worden. Ik ben deze week bij de spelers geweest en daar zag ik geen gebrek aan motivatie. Er is ook een premie voorzien in het geval van behoud in 1B. Die komt er door Monaco. Voor hen is het een must dat Cercle in 1B blijft."

Wat als het toch nog misloopt ? "We hebben geen plan B. We blijven duimen en hopen dat we niet moeten afzakken naar amateurvoetbal. Als dat wel het geval is, dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken. Meer kunnen we dan niet doen."