Tubeke ontslaat coach Brouard in degradatiestrijd: "Om schokeffect te creëren"

Tubeke heeft zijn coach Régis Brouard zijn C4 gegeven. Met nog twee speeldagen in de play-downs van 1B voor de boeg is de club nog niet zeker van het behoud. "We willen een schokeffect creëren"; luidt het op de website. De Zuid-Koreaanse assistent Eun Jung Kim, overgekomen in het zog van de Zuid-Koreaanse investeerders, neemt de sportieve leiding over.