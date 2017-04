White Star Brussels niet naar BAS om licentie te halen

De financieel geplaagde club kreeg tot en met dinsdag om beroep in te dienen, maar heeft die deadline dus niet gehaald. Het is voorlopig niet duidelijk of White Star zich beroept op andere procedures om alsnog de licentie voor de hoogste amateurklasse te verkrijgen.

Intussen blijven de problemen zich opstapelen voor de club van John Bico, die in sneltempo op zoek moet naar geldschieters. White Star is door schulden aan ex-spelers geschorst door de KBVB, met voorlopig al twee opeenvolgende forfaitnederlagen tot gevolg.

Als die achterstallige lonen ook voor 29 april, de laatste speeldag in de eerste amateurklasse, nog niet betaald zijn, worden alle resultaten van White Star automatisch geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de eindrangschikking van de competitie, aangezien de punten die tegen WS Brussels behaald werden niet worden toegekend.