Seraing krijgt strafvermindering en hoeft maar 3 transferperiodes te brommen

Bij "Third party ownership" investeert een derde partij in de economische rechten van een voetballer. Met de hoop om een meerwaarde te creëren bij een latere transfer van die speler.

Iets wat schering en inslag is in Midden- en Zuid-Amerika. Maar sinds 2014 heeft de FIFA zijn reglement rond "third party ownership" strenger gemaakt.

Seraing pleegde in 2015 nog twee inbreuken tegen dat reglement. En dat werd zwaar bestraft door de FIFA, die Seraing een boete (136.743 euro) oplegde en een transferverbod van 4 periodes. Maar het TAS schroeft dat verbod nu terug tot 3 periodes.

Seraing prijkt momenteel op de zesde plaats in de de eerste amateurdivisie. Het transferverbod gaat normaal deze zomer in.