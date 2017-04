Beerschot-Wilrijk beloont trainer Marc Brys met contractverlenging

Het mag niet verwonderen dat Beerschot-Wilrijk met dit topkwartet aan het seizoen in 1B wil (en zal) beginnen.

Bij Beerschot-Wilrijk volgde hij Dennis van Wijk op en dat wierpt zijn vruchten af. De club won 23 van zijn 27 wedstrijden en staat voorlopig aan de leiding in eerste amateurklasse. Omdat Beerschot-Wilrijk de enige amateurclub is die een licentie vroeg voor 1B, is het al zeker van promotie.

"Het voetbal is aanvallend, spectaculair en succesvol en mag dus best gezien worden", klinkt het op de website van de club.

"Tel daarbij de gedreven, professionele trainingsaanpak en de ronduit schitterende sfeer die in de spelersgroep werd gecreëerd en het mag niet verwonderen dat Beerschot-Wilrijk met dit topkwartet aan het seizoen in 1B wil (en zal) beginnen."

Naast Brys krijgen ook zijn assistenten Issame Charaï en Marc Noë en keeperstrainer Bram Verbist een contractverlenging.