"Na de 0-5 op Cercle groeide het geloof bij Lommel, bij de rest geldt het omgekeerde"

“Helemaal een verrassing is dat niet voor mij”, zegt Peters. “Sportief is de kloof tussen Lommel en de rest niet zo groot. Beweren dat Lommel het zwakke broertje van 1B is, is de waarheid geweld aandoen.”



“In wedstrijden in de reguliere competitie kon Lommel vaak zijn voet zetten naast zijn concurrenten van nu. Neem bijvoorbeeld OHL. Drie keer speelden Lommel en Leuven 2-2-gelijk.”



“Verdedigend had Lommel in het begin van het seizoen meer balans nodig, maar aanvallend moeten ze zeker niet onderdoen. Integendeel. In de reguliere competitie zaten kleine details vaak tegen. Dat heeft voor een negatief cascade-effect gezorgd.”



”In de Play-downmatchen tegen Cercle Brugge en OH Leuven ontsnapte Lommel in het begin van de match aan respectievelijk een penalty en een tweede tegengoal. In de reguliere competitie zaten die fases tegen. Nu zit het Lommel mee en dan kan het snel gaan in het voetbal.”