Beerschot Wilrijk heeft licentie op zak: "Geen verrassing"

"Een echte verrassing is dat niet", zegt voorzitter Eric Roef. "We kregen enkele weken geleden al een bericht dat we een positief advies gekregen hadden. De Licentiecommissie heeft dat advies nu gevolgd en daar zijn we uiteraard heel blij mee."

"We zijn al zeker eerste in de reguliere competitie, maar in de eindronde willen we de kers op de taart zetten. We willen een vierde opeenvolgende titel op ons palmares zetten. Dat zou een unicum zijn in het Belgische nationale voetbal."

"Voor ons is het een erezaak om de eindronde te winnen en zo op de allermooiste manier de promotie naar 1B af te dwingen. We zullen elke wedstrijd onze sportieve plicht doen. We willen zo veel mogelijk winnen om die titel de nodige glans te geven."