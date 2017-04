Samy gooit privégesprek met Van Meir online: "Hopelijk besef je je fout"

Je moet het wel respectloos vinden dat ik je mijn beslissing via bericht verstuurd heb. Ik moest het je inderdaad face tot face gezegd hebben.

In een privébericht dat volgens Samy van 4 maart dateert, ruim tien dagen voor het officiële ontslag van Van Meir, wijst de Egyptenaar Van Meir met de vinger: "Probeer je fouten te begrijpen. De technische, maar ook de menselijke."

"Je moet wel heel boos zijn en het respectloos vinden dat ik je mijn beslissing via bericht verstuurd heb. Ik moest het je inderdaad face tot face gezegd hebben, maar jij had ook moeten toegeven dat je het vooropgestelde doel van de club niet bereikt hebt."

"Wanneer je bij je volgende club de doelstelling niet haalt, geef je beter toe aan het clubmanagement dat je gefaald hebt. In jouw geval zag je me de volgende dag en zei je niets. Je hebt me vijf dagen genegeerd. Hopelijk besef je tenminste jouw menselijke fout."