Lierse-trainer Vanderbiest niet op de bank tegen Standard en Mechelen

Eind december ging Vanderbiest kijken naar een wedstrijd van eersteprovincialer KSK Oostnieuwkerke. Na de match kwam hij in aanvaring met de scheidsrechter.

"Tijdens die wedstrijd waren er wel wat discutabele fases, waaronder een penalty", verklaart Vanderbiest. "Na de wedstrijd praatte ik in de kantine met de voorzitter. Die had op zijn beurt een discussie met de scheidsrechter, waar ik even verbaal aan deelnam. De ref besloot daar een rapport van op te maken."

De Belgische voetbalbond gaf Vanderbiest een schorsing van twee weken. Zo zal de nieuwe coach van Lierse niet in de dug-out zitten bij zijn eerste twee officiële wedstrijden voor de club.