Cafébaas Björn Ruytinx verlaat Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk is goed op weg om de promotie naar eerste klasse B af te dwingen. Björn Ruytinx zal de entree van de club in het profvoetbal niet meemaken. De ex-aanvaller van OH Leuven en KV Oostende verlaat het Kiel op het einde van het seizoen.

"De professionalisering van onze club en zijn horeca-activiteiten vallen voor Björn Ruytinx haast niet te combineren", klinkt het bij Beerschot-Wilrijk. "Daarom verbreken we op het einde van het seizoen onze verbintenis."

Björn Ruytinx is in Leuven een van de zaakvoerders van Café Sport.