Marc Grosjean blijft langer trainer van Union: "Ik hou van werk op langere termijn"

Daarom kreeg Grosjean een contractverlenging. "Ik ben trots om verder te kunnen gaan met Union. De erkenning door het management bevestigt mijn rol. De mensen hier vertrouwen in een project waar ik het volledig mee eens ben", vertelt de 58-jarige coach.

Sinds het begin van vorig seizoen is Grosjean de enige trainer van de acht teams in 1B die nog op post is gebleven. "Er zijn nog uitzonderingen op de regel. Ik hou van het werk in de diepte en op langere termijn. Ik vergelijk het een beetje met Francky Dury bij Zulte-Waregem of Felice Mazzu bij Charleroi."

Union eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in eerste klasse B. In groep A van Play-off 2 speelt de Brusselse traditieclub tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren, Standard, STVV en Lierse.