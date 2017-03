Van Meir over supportersprotest: "Dit is geen actie tegen Lierse, maar tegen één persoon"

Eric Van Meir is er nog niet klaar voor om terug te keren naar zijn geliefde club. "Het is niet het goede moment om in het stadion te kijken naar de match", zei Van Meir. "Ik ben nog maar net ontslagen en heb nooit afscheid kunnen nemen van mijn spelers."

"Ik zal in het centrum van Lier naar de match kijken. Met al die steunbetuigingen is dat het minste wat ik kan doen. Eerst ga ik naar de Ronde van Vlaanderen kijken en dan beslis ik in welk café ik de match zal volgen."

"Die steunbetuigingen zijn een teken dat mijn ontslag onterecht was. Ik had ze liever niet gekregen, want dan zou ik nog trainer van Lierse zijn", aldus Van Meir.