Oprichter van JBC en Bob Verbeeck (Golazo) doen tegenbod op OHL

OHL had al een overeenkomst met een investeerder, maar dan eentje uit China. Die Chinese zakenman, Jian Lizhang, was eerder deze week naar Leuven gekomen voor een gesprek met OHL en de stad Leuven, maar de stad had de afspraak afgezegd, omdat ze "bij gebrek aan informatie voorbarig was en geen zin had". De zakenman vertrok daarop boos weer richting China.

OHL is tot 30 juni gebonden aan de overeenkomst met de Chinees om alleen met hem te onderhandelen. De club heeft ondertussen naar eigen zeggen wel al een aantal maatregelen genomen "als zou blijken dat deze overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd".