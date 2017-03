OHL zet deur op kier voor alternatief: "Chinese delegatie is vroegtijdig vertrokken"

Zijn de Chinese investeerders definitief vertrokken uit Leuven? Zijn de Chinese investeerders definitief vertrokken uit Leuven?

De overnamesoap rond OH Leuven is nog niet aan zijn laatste aflevering toe. In een mededeling lijkt de Leuvense club uit 1B de deur open te zetten voor een alternatieve overnemer voor de Chinese investeerder waarmee het al een principeakkoord heeft.