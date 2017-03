OHL op Dreef: "Er is overnamebod door Vlaamse investeerders"

"Het bod wordt deze week gefinaliseerd." "Het bod wordt deze week gefinaliseerd."

OH Leuven komt (wellicht) dan toch niet in Chinese handen. De club uit 1B had een princiepsakkoord met een Chinese investeringsmaatschappij, maar de groepering "OHL op Dreef" meldt dat het een succesvolle zoektocht heeft gevoerd naar "een alternatief met een sterke lokale verankering".