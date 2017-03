Doelpuntenmachine Vandenbergh promoveert met Aarschot naar eerste provinciale

"Het was door de strakke wind niet eenvoudig voetballen vanmiddag", reageerde Vandenbergh bij Sporza op Radio 1. "We hebben het ook niet cadeau gekregen van Holsbeek, maar we speelden alweer een sterke partij. Dat levert ons vandaag ook de promotie op."

"Een echt geheim hebben we niet. Het is hier gewoon heel leuk voetballen. We hebben een goede ploeg, leggen mooi voetbal op de mat en de sfeer in de groep zit goed. Dan volgen de resultaten automatisch. Dat zal volgend seizoen in eerste provinciale niet anders zijn, als we onze ploeg kunnen behouden."