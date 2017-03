RC Mechelen degradeert in twee jaar van tweede klasse naar eerste provinciale

Sinds enkele maanden beschikt Racing Mechelen over een nieuw bestuur, onder leiding van een nieuwe voorzitter. Huidig trainer en toekomstig sportief manager Mario Michiels ziet het ondanks de degradatie niet negatief in. "We moeten nog een paar weken door de zure appel bijten, maar het bestuur is heel hard aan het werken om het puin van de voorbije jaren op te ruimen. Het einde van de ellende is in zicht. Volgend seizoen zullen we weer met een sterke eerste ploeg voor de dag komen en zal alles eindelijk weer positief worden", zegt Michiels.