Erwin Vandenbergh: "Heb Kevin gezegd dat hij er 60 moet maken"

Kevin Vandenbergh maakte carrière bij onder meer Westerlo, Utrecht en Racing Genk. Nu voetbalt hij in de provinciale reeksen. Erwin Vandenbergh vindt dat zijn zoon hoger mag mikken. "Voor mij zit hij te laag", stelt de voormalige spits van de Rode Duivels.

"In zijn plaats zou ik niet meteen naar tweede provinciale afgezakt zijn, maar het is zijn keuze. Hij voelt zich goed, hij voetbalt dicht bij huis en hij kan met de fiets naar de training. Dat is ook belangrijk."