Vanderbiest moet Lierse volgend seizoen naar 1A loodsen

"Ik ben blij dat Lierse aan mij gedacht heeft", vertelde de kersverse trainer. "Ik heb een moeilijke periode in mijn trainerscarrière achter de rug, maar ik heb veel geleerd bij Antwerp en in Cyprus."

"Ik wil bouwen op het goede dat er al is. Er is geen reden om alles overboord te gooien. In Play-off II kan ik bekijken of we links of rechts nog iets moeten bijsturen of aanpassen naar volgend seizoen toe."

Vanderbiest beseft dat het niet eenvoudig wordt om Van Meir op te volgen. "Ik had de voorbije jaren altijd een goed contact met hem. Ik vond het dan ook mijn taak om hem gisterenavond zelf in te lichten dat ik gesprekken voerde met Lierse."

"Hij was heel geliefd bij de supporters dus het wordt geen makkelijke taak. Maar de fans mogen gerust zijn, ik ga mijn stinkende best doen voor deze club. Ik wil promoveren. Ik begin mer volle goesting en ambitie aan dit project."