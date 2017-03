Van Meir: "De strijd met Maged Samy kon ik nooit winnen"

"Ik ben het niet eens met deze beslissing. Ik weet al twee weken dat er volgens voorzitter Maged Samy een probleem was. Lierse heeft het target voor dit seizoen, de promotie, niet gehaald. Ik word daar op afgerekend, maar dat is niet correct."

"In december of januari hebben de mensen die de sportieve beslissingen nemen gezegd: "Roeselare is heel sterk, het zal moeilijk worden. Laat ons al werken aan volgend seizoen." Het is ook daardoor dat ze Zizo en Masika verkocht hebben. Twee spelers die in mijn ploeg stonden. Dat is de reden dat we de tweede periode niet gewonnen hebben."

"Ik had ook het gevoel dat we deze club weer aan het opbouwen waren na de slechte resultaten van de voorbije jaren. Lierse kwam weer positief in het nieuws. Vorig jaar stelde ik het behoud veilig, nu was ik kampioen, maar het was blijkbaar niet genoeg."

"Je weet als coach dat dit bij slechte resultaten kan gebeuren, maar ik had toch meer krediet verwacht. Ach ja, dat kon duidelijk niet."