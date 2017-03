Eric Van Meir wordt dan toch ontslagen door Lierse

Eric Van Meir moet nog maar eens wijken bij Lierse. Eric Van Meir moet nog maar eens wijken bij Lierse.

Eric Van Meir (49) is niet langer trainer van 1B-club Lierse. Dat meldt de club nu zelf op haar website. "De club is zich bewust van zijn verdiensten voor Lierse. We hebben hem nog een job als T2 aangeboden, maar hij heeft geweigerd." Assistent-trainer Chris Janssens neemt voorlopig over.