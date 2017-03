Kleedkamer Lierse: "Onze ploeg is aan de toog gemaakt"

Eric Gerets (62) was de man achter het succes van Lierse. Anno 2017 kampt de voormalige coach met zijn gezondheid. "Het vuur is uit zijn ogen. Dat is heel raar", merkt oud-verdediger Eric Van Meir op.

"Er zijn wel wat mankementjes", vertelt Gerets zelf in De kleedkamer, "maar als het zo blijft, kan ik daar wel mee leven."

"Ik heb nog twee aneu­rys­ma’s (in zijn hersenen, red). Dat is een bloedklontertje op een ader. Als het springt, heb ik natuurlijk prijs. Vroeg of laat moet dat geopereerd worden."