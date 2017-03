Decuyper: "Spijtig dat Antwerp de voorbije 25 jaar zo slecht geleid is"

"Het eerste wat we nu willen doen, is de infrastructuur verbeteren. We willen grotere sponsors aantrekken, maar dan moet je die ook kunnen ontvangen. Daarom gaan we nu de hoofdtribune moderniseren."

"We kunnen nog zeker enkele jaren hier blijven. Burgemeester De Wever heeft ook een plan voorgesteld voor een nieuw stadion, maar we zullen dat rustig bekijken. Over een paar jaar zullen we wel zien wat de beste oplossing is voor de club. Ik zeg niet op voorhand neen tegen het project aan Petroleum Zuid."

Wil Paul Gheysens, de topman van Ghelamco en de geldschieter van Antwerp niet zelf een stadion bouwen? "Dat is natuurlijk zijn business, maar hij wil in de eerste plaats de club naar een hoger niveau tillen. Het zou anderzijds wel niet onlogisch zijn dat er in de grootste stad van Vlaanderen een deftig stadion zou komen."