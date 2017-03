Decuyper: "We zullen geen meelopers zijn in eerste klasse"

Zonder de inbreng van Paul Gheysens bestond deze club niet meer. We mogen op onze knieën zitten dat hij twee jaar geleden in dit verhaal is gestapt.

Zonder de inbreng van Paul Gheysens bestond deze club niet meer. We mogen op onze knieën zitten dat hij twee jaar geleden in dit verhaal is gestapt.

"We gaan vanavond nog eens goed vieren, maar vanaf morgen gaan we serieus beginnen aan de voorbereiding van volgend seizoen. Ik denk dat we al goed gewapend zijn. We zullen geen meelopers zijn."

"Wim (De Decker, red) heeft het schitterend gedaan. Het talent was er in de groep, maar bij hem heeft de mayonaise meteen gepakt. In de tweede helft hebben we toch getoond wie de beste ploeg van tweede klasse was."

"Maar zonder de inbreng van Paul Gheysens (de mysterieuze geldschieter, red) bestond deze club niet meer en was er geen feest voor de tienduizend supporters. We mogen op onze knieën zitten dat hij twee jaar geleden in dit verhaal is gestapt."

"Maar Gheysens is niet naar Antwerp gekomen om in tweede klasse te spelen. We horen in eerste klasse thuis en we gaan het goed doen."