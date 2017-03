Haroun (Antwerp) verneemt in spelerstunnel dat vrouw bevallen is

@official_rafc Emoties bij Faris Haroun (r.). Emoties bij Faris Haroun (r.).

11/03/2017 zal een heel belangrijke dag worden in het leven van Faris Haroun. Haroun probeert met Antwerp vanavond de promotie naar eerste klasse af te dwingen, maar nog belangrijker: ruim een uur voor de aftrap tegen Roeselare vernam Haroun in de spelerstunnel dat zijn vrouw bevallen is. Proficiat!