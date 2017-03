Ghelamco-topman blijkt sterke man Antwerp: "Weinig mensen met visie als ik"

Die mecenas blijkt nu Paul Gheysens te zijn, de topman van Ghelamco. Gheysens bouwde met zijn bedrijf het nieuwe stadion van AA Gent. Ghelamco is ook de bouwheer van het Eurostadion in Brussel. Sinds 2015 pompt hij dus ook persoonlijk geld in Antwerp.

"Ik zie dat als een persoonlijke investering op lange termijn", vertelt Gheysens aan De Tijd. "Ik heb dat nooit gedaan om foto's van mezelf te laten maken op de eretribune. Mijn bedrijf Ghelamco heeft hier ook nooit iets mee te maken gehad."

"Antwerp is in het verleden te vaak slachtoffer geweest van mensen die de club hebben gebruikt om zichzelf interessant te maken. Zo zit ik niet in elkaar."