Antwerp: "We bouwen op heilige grond van Bosuil aan toekomst van RAFC"

Beerschot Wilrijk laat op zijn beurt niet in zijn kaarten kijken. "We vernemen vandaag via de media dat de stad Antwerpen overweegt om het "stadiondossier-Petroleum Zuid" weer vanonder het stof te halen, in een zoektocht naar een volwaardig voetbalstadion waar zowel KFCO Beerschot Wilrijk als Royal Antwerp FC terecht zouden kunnen", zegt de club van het Kiel.

"We hebben hier vanuit "het Schoon Verdiep" nog geen enkele concrete informatie over gekregen. Wij wachten een eventuele uitnodiging van de stad Antwerpen af en nemen om evidente redenen in dit dossier vooralsnog geen standpunt in."