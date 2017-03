Stad Antwerpen wil de Bosuil en het Kiel vervangen door een nieuw stadion

De stad Antwerpen wil nu graag één nieuw stadion bouwen. De locatie die de stad in gedachten heeft is de site Petroleum Zuid, gelegen aan de Schelde. Er is nu dus een politiek akkoord, maar de stad moet nog aan tafel zitten met de betrokken clubs.

Beide teams zouden immers in hetzelfde stadion hun thuismatchen moeten spelen, maar de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk is groot.

Pas als de reactie van de clubs positief is, kan er duidelijkheid komen over de timing van het project. Er moet ook nog naar geld gezocht worden. Ook in het verleden werd er in Antwerpen al eens gedacht aan een nieuw stadion, maar dat liep toen telkens mis.