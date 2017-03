Antwerp, 13 seizoenen in de "Hel van 2e klasse": waar liep het telkens fout?

Coach: David Gevaert

Bekende spelers: Jason Adesanya, Maxime Biset, Steve Colpaert, Wim De Decker, Joeri Dequevy, Grégory Dufer, Jens Naessens

Waar liep het fout?

Zakenman Patrick Decuyper, die eerder al Zulte Waregem even in handen had, blijkt uiteindelijk de reddende engel voor Antwerp. Hij zoekt oplossingen voor de financiële problemen die al jarenlang aanslepen en pompt geld in de club, dat gebruikt kan worden voor renovatie en nieuwe spelers.

Het lijkt te werken. Ondanks een enorme achterstand in februari komt Antwerp in de laatste rechte lijn aan de leiding. Door de perikelen bij WS Brussel heeft Antwerp aan een zege op de slotdag tegen concurrent Eupen genoeg om te promoveren. Het wordt 0-0 en niet Antwerp maar Eupen mag naar 1e klasse A.