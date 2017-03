De Coninck over Roeselare-Antwerp: "Kansen blijven fiftyfifty"

"Roeselare liet in de tweede helft zien dat het veel mogelijkheden heeft en dwong na de pauze veel kansen af. Er was euforie bij de toeschouwers op de Bosuil, maar Antwerp-coach De Decker is ervan overtuigd dat het nog niet voor mekaar is."

"De spelers zullen dat ook wel zijn, maar iedereen gaat er zomaar vanuit dat Antwerp het voor mekaar zal brengen. Het is een beetje een scenario zoals dat van PSG bij Barcelona."

"Roeselare heeft alles te winnen. Ik schat de kansen nog altijd op fiftyfifty. Voor de pauze was het kwaliteitsverschil zichtbaar, na de pauze niet."

"Ik denk dat Roeselare er nog in gelooft. Zelfs als Antwerp scoort, dan krijgen we nog een zeer spannende wedstrijd. Van mij mogen beide ploegen naar eerste klasse, maar dat mag natuurlijk niet", besluit De Coninck, die een verleden heeft bij beide ploegen.