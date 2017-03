Promotiekoorts bij Antwerp: Bosuil in 1 dag uitverkocht voor match op groot scherm

Vergis je niet: de beslissing over de promotie naar 1e klasse A valt niet in Antwerpen, maar in Roeselare. Daar verdedigt Antwerp zijn 3-1-voorsprong uit de heenmatch.

Maar wellicht zullen er zaterdagavond méér mensen op de Bosuil zitten dan op Schiervelde. Antwerp plaatst grote schermen in het stadion en daarvoor gingen de tickets vandaag als zoete broodjes over de toonbank.

"De Bosuil is uitverkocht!", laat Antwerp triomfantelijk weten. "We verkochten vandaag meer dan 10.000 tickets in minder dan 5 uur. Op een gegeven moment stonden er meer dan 20.000 mensen in de digitale wachtrij."