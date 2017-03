Roeselare: "Promoveren is geen must, maar iedereen is er wel op gebrand"

"Of we liever tegen Lierse hadden gespeeld? Als we willen promoveren, moeten we iedereen kunnen verslaan. Dus ook Antwerp", zegt Johan Plancke, CEO van KSV Roeselare.

"Stijgen naar eerste klasse A is dit jaar nog geen "must". Voor het seizoen hadden we de top 4 als doel gesteld. Dat hebben we behaald, waardoor we de druk bij de spelersgroep nu wat kunnen weghouden."

"Maar een ticket voor 1A gaan we ook niet zomaar laten liggen. Alle spelers zijn hongerig. Iedereen is erop gebrand om te springen op de trein die naar eerste klasse A dendert."