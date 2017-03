Roeselare-fan uit Antwerpen krijgt pas tickets na West-Vlaamse taaltest

Ook Roeselare-fan Stefaan Denewet (55) wil het finaleduel niet missen, maar dat liep naar eigen zeggen bijna fout. Hij is dan wel afkomstig uit Hooglede, hij woont wel al dertig jaar in het Antwerpse.

"Ik ben vanuit Essen naar Schiervelde gereden voor tickets", vertelt hij aan Sporza. "De persoon voor mij kreeg geen tickets, omdat hij uit Hoboken kwam. Hij beweerde wel in West-Vlaanderen te wonen, maar zijn accent verraadde hem."

"Maar ook ik had een probleem toen ze op mijn identiteitskaart zagen dat ik uit Essen kwam. Ik moest dus bewijzen dat ik een Roeselare-fan was."

"Ik had verwacht dat ik de ploegopstelling moest geven, maar ik moet eerlijk zijn dat ik niet alle namen ken. Ik stelde dan maar een taaltest voor. Ik moest de zin 'de ruit is eruit en het regent erin' in het West-Vlaams zeggen." En met de gevleugelde woorden "de rutte der ut en trint der in" kon hij toch tickets kopen."