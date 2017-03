Bosuilstadion uitverkocht voor testduel tegen Roeselare

Voor de heenwedstrijd, nu zondag 5 maart om 14u30 in het Bosuilstadion, zijn geen tickets meer te verkrijgen. "De weinig resterende tickets gingen deze nacht in een klein uur allemaal online de deur uit", laat Antwerp weten in een mededeling.

"Bedankt voor de overweldigende steun, supporters. Laat ons er samen zondag een echte Hel van Deurne-Noord van maken", klinkt het verder.

In het Bosuilstadion kunnen net geen 13.000 supporters. De terugwedstrijd wordt in Roeselare gespeeld op zaterdag 11 maart om 20u00.