"Niveau in 1B is heel stuk gestegen vergeleken met vorig seizoen"

"Wat ik in de laatste rechte lijn wel vreemd vond, was de transfer van Ayub Masika. Die heeft Lierse op het laatste nippertje verlaten voor een Chinese club na een tip van Johan Plancke, de CEO van Roeselare en dus een concurrent van Lierse in volle promotiestrijd. Niet echt koosjer. Heeft Roeselare de concurrentie in de finale bewust willen verzwakken? Lierse kreeg 1 miljoen euro voor Masika en Masika zelf kon veel meer verdienen in China, maar ik heb er mijn bedenkingen bij."

"In haar totaliteit was het wel een aangename competitie. De weerklank in de media was niet in verhouding tot het niveau en de publieke belangstelling in de stadions, maar dat is nu eenmaal zo. Het gaat in de pers vooral over Anderlecht en Club Brugge, net zoals het in het wielrennen vooral om Tom Boonen, Peter Sagan en Greg Van Avermaet draait."