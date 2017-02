Union en Lierse spelen POII met de eersteklassers

Op de laatste speeldag van het tweede periodekampioenschap stond heel wat op het spel. Bovenin trok Antwerp het laken naar zich toe met een felbevochten 1-0 tegen Lommel. Omdat Lierse thuis niet verder geraakte dan 1-1 tegen Roeselare, mag Antwerp met eersteperiodekampioen Roeselare voor de promotie naar eerste klasse strijden.

Lierse is veroordeeld tot deelname aan POII met de nummers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van eerste klasse. Daar komt vanuit 1B ook Union bij. Union eindigde vierde in het eindklassement. Vandaag verloor het met 2-0 op OH Leuven, maar omdat Tubeke (5e op 1 punt van Union) thuis verloor van Cercle Brugge, mag Union naar POII. De laatste deelnemer aan POII is de verliezer van de finalewedstrijden tussen Roeselare en Antwerp.

Tubeke, Cercle Brugge, OH Leuven en Lommel United spelen de play-downs, een competitie van zes speeldagen waarbij de punten van de clubs bij aanvang gehalveerd worden. De club die in de play-downs als laatste eindigt, degradeert naar de eerste amateurafdeling.